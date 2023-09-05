التعرف على هوية 10 حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي 2011

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء اليوم الثلاثاء، «التعرف على هوية 10 حالات جديدة مجهولة من مفقودي سنة 2011»، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمعت اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية «DNA» للجثامين التي جرى استخراجها من قبل فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من مدن مختلفة اليوم برئاسة رئيس الهيئة كمال أبوبكر.

وقالت الهيئة إن الاجتماع جرى خلاله «مراجعة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي»، مشيرة إلى أن الهيئة تمكنت من التعرف على 9 حالات من مفقودي العام 2011، بالإضافة إلى «حالة جنائية محالة للهيئة من النيابة العامة عن طريق الحمض النووي DNA».

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أسماء الحالات الجديدة

ونشرت الهيئة أسماء الحالات التي جرى التعرف عليها وهم كل من: «1- علي أحمد علي السائح - طرابلس. 2- هشام محمد سالم زعيط - الزاوية. 3- نادر خليفة محمد خليفة - تيجي. 4- عمر المبروك سعد المزوغي - طرابلس. 5- إبراهيم علي محمد اشكندالي - الزاوية. 6- عبدالله محمد عبدالله الديب - الزاوية. 7- أسامة الأزهر أبوبكر حميد - طرابلس. 8- الزروق أحمد محمد العقوبي - غريان. 9- وليد المهدي أحمد محمد - طرابلس».

ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بأنه سيجري إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام بعد إتمام الإجراءات القانونية، داعية أسر الضحايا في حالة الاستفسار إلى الاتصال عبر الرقم التالي: 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر / الواتساب على الرقم ذاته. أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.