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هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 04:01 مساء
هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة
أحد أعضاء فرق البحث عن الرفاة التابعة لهيئة المفقودين في موقع المقبرة. (هيئة البحث عن المفقودين)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الإثنين، أن الفِرق التابعة لها اكتشفت مقبرة جديدة بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أن عملية استخراج الجثامين والرفاة من المقبرة الجديدة ستجري غداً الثلاثاء.

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ولا تزال قضية المقابر الجماعية في ترهونة التي بدأ اكتشافها أواخر يونيو 2020، واحدة من التحديات التي تواجه الملف الحقوقي في ليبيا. ويأمل أهالي الضحايا مساعدة السلطات الرسمية في محنتهم.

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