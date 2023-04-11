التعرف على 3 جثث مجهولة الهوية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على 3 جثث مجهولة الهوية في ترهونة، مشيرة إلى أن العدد الكلي بلغ 256 حالة تعرف من مقابر ترهونة وحالات متفرقة من قضايا أخرى.

مراحل تدقيق هوية الجثث

وذكرت الهيئة في بيان أن التعرف على تلك الجثث جاء بعد مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات، مشيرة إلى مراجعة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

- التعرف على 5 جثث مجهولة الهوية بـ«الحمض النووي»

- دفن 3 جثث مجهولة الهوية في درنة

- انتشال 11 جثة والعثور على 7 مهاجرين على شواطئ بلدية قصر الأخيار

ويوم الخميس الماضي، أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على جثمان المواطن أحمد عبدالسلام خليفة أبوسنينة، 1968، المقيم في ترهونة، والمفقود منذ خطفه على يد عناصر «ميليشيا الكانيات» في الخامس من يناير العام 2020.