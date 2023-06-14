هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 4 جثث مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، التعرف على هوية أربع جثث مجهولة عبر الحمض النووي، بعد مطابقة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع البيانات لدى إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وارتفع عدد الحالات المتعرف عليها عبر مختبرات الهيئة إلى 261 حالة، كما أحيلت تقاير المطابقة إلى مكتب النائب العام، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استخراج جثتين مجهولتي الهوية في درنة

ويوم الأحد الماضي، استخرج فريق تابع للهيئة رفات جثتين مجهولتي الهوية من مقبرة المفاتيح في مدينة درنة.

- التعرف على 3 جثث مجهولة الهوية في ترهونة

وأخذ الفريق عينات من الرفات لمطابقتها عبر تحليل الحمض النووي، وعينات أيضًا من أهالي المفقودين في المدينة وعددهم 18 عائلة.