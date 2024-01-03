الصور: مكتب استشاري أوصى بإدخال تعديلات على سدي درنة قبل 20 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إنه كان بالإمكان تلافي كارثة انهيار السدين في مدينة درنة جراء عاصفة «دانيال»، موضحًا أن مكتبًا استشاريًا سويسريًا أوصى بإدخال تعديلات وصيانات على السدين منذ العام 2003.

وأضاف أن «محكمة درنة قررت حجز الدعوى ويصدر القرار 11 ينارير الجاري، ولأن انهيار السدين قضية رأي عام اكتشفنا بعد المراجعة والتحقيق أن الشركة السويسرية نصحت بإجراء تعديلات على السدين قبل 20 سنة ولكن لم يجر الأخذ بها مما يعني أنه كان يمكن تلافي الكارثة».

وتسبَّب انهيار السدين في تدفق كميات ضخمة من المياه عبر الوادي، دمرت وسط مدينة درنة تمامًا، ومسحت أحياء وعمارات سكنية.

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وكانت النيابة العامة قررت الأربعاء الماضي رفع الدعوى الجنائية في مواجهة «ستة عشر مسؤولًا عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.