8 بنود على جدول أعمال أول اجتماع لمجلس النواب في 2024

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

من المقرر أن يعقد مجلس النواب، غدًا الإثنين، أول اجتماعاته للعام 2024 بمقره في مدينة بنغازي والذي سيتضمن جدول أعماله مناقشة 8 بنود وفق وثيقة اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

ووفق جدول الأعمال يتضمن البند الأول مناقشة مقترح مشروع المصالحة الوطنية، والبند الثاني: مناقشة مشروع قانون حد الساحر والشعوذة، والبند الثالث: مناقشة قوانين صندوق الضمان الاجتماعي، والبند الرابع: مناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية، والبند الخامس: مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والبند السادس: الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والبند السابع: الإعلان عن تشكيل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، والبند الثامن: ما يستجد من أعمال.

- عقيلة يطلع النواب على نتائج زيارتيه إلى مصر وتركيا

ولم يعلن مجلس النواب حتى مساء اليوم الأحد، موعد الجلسة المقررة غدًا الإثنين وفق جدول الأعمال.

استأنف المجلس جلسة معلقة من ديسمبر 2023، في الأول من يناير الجاري، وقدم خلالها رئيس المجلس عقيلة صالح إحاطة إلى الأعضاء بشأن زيارتيه إلى مصر وتركيا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.