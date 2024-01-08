بث مباشر... انطلاق أولى جلسات «النواب» في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل جلسات مجلس النواب للعام 2024 بمقره في مدينة بنغازي الذي سيناقش جدول أعماله ثمانية بنود، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ووفق جدول الأعمال، الذي اطلعت «بوابة الوسط» عليه أمس، يناقش المجلس مقترح مشروع المصالحة الوطنية، والبند الثاني: مناقشة مشروع قانون حد السحر والشعوذة، والبند الثالث: مناقشة قوانين صندوق الضمان الاجتماعي.

ويبحث النواب مشروع قانون حماية اللغة العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والإعلان عن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وتشكيل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.