تقرير دولي يصنف ليبيا من بين الأرخص في أسعار البنزين بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

صنف تقرير دولي ليبيا من بين أرخص الدول في العالم من حيث أسعار البنزين، حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين فيها حوالي 0.031 دولار، وهو من بين الأرخص في العالم.

وصنف موقع «غلوبال بترول برايس» ليبيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين، بعد إيران، التي يبلغ متوسط سعر لتر البنزين بها 0.029 دولار.

وتحدث تقرير الموقع، المنشور في الأول من يناير الجاري، عن اختلافات كبيرة في أسعار البنزين حول العالم، حيث يقل سعر اللتر الواحد عن دولار أميركي في بعض الدول، بينما تدفع بعض الدول ما يصل إلى مئة ضعف هذا الرقم.

وذكر أن «متوسط سعر لتر البنزين في العالم يتراوح عند 1.29 دولار، ومع ذلك هناك تباين كبير في الأسعار بين الدول، لا سيما الدول الفقيرة والغنية، وتلك المنتجة للنفط والمستوردة».

تباين أسعار البنزين بين الدول الغنية والفقيرة

وأضاف موضحا: «بشكل عام تدفع الدول الغنية أسعار أعلى للتر البنزين، بينما تدفع الدول الأكثر فقرا والدول المنتجة والمصدر للنفط أسعارا أقل. الاستثناء الوحيد هي الولايات المتحدة حيث تسجل أسعارا منخفضة للبنزين على الرغم من تصنيفها من بين الدول الغنية».

وتابع: «الضرائب والدعم الخاص بالبنزين يتحكمان في اختلاف الأسعار بين الدول. تتمتع جميع البلدان بإمكانية الوصول إلى نفس أسعار النفط في الأسواق الدولية، ولكنها تقرر بعد ذلك فرض ضرائب مختلفة. ونتيجة لذلك، فإن سعر التجزئة للبنزين مختلف».

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وبحسب البيانات التي جمعها موقع «غلوبال بترول برايس»، فإن إيران هي الأرخص في العالم من حيث سعر البنزين، حيث يدفع المواطن 0.029 دولار للتر الواحد، بينما تعد هونغ كونغ هي الأغلى ثمنا، حيث يتراوح سعر اللتر الواحد عند 3.101 دولار.

وتتمتع العديد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، بما في ذلك فنزويلا والكويت والمملكة السعودية بتكاليف وقود محلية منخفضة للغاية. في المقابل ترتفع أسعار البنزين بشكل كبير في دول مثل هونغ كونغ، وموناكو، حيث يتراوح سعر اللتر الواحد عند 2.353 دولار، والنرويج، حيث يصل السعر إلى 2.05 دولار للتر.