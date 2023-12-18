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ليبيا من بين أكثر الدول استهلاكا للوقود في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 18 ديسمبر 2023, 03:41 مساء
ليبيا من بين أكثر الدول استهلاكا للوقود في أفريقيا
براميل نفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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صنف تقرير إحصائي ليبيا من بين أكثر عشر دول استهلاكا للوقود في القارة الأفريقية، حيث تستهلك متوسط 262 ألف برميل يوميا من الوقود.

وأظهر التصنيف، نشره موقع «بيزنس إنسايدر أفريقيا» أن ليبيا جاءت في المرتبة السادسة من بين أكثر عشر دول أفريقية مستهلكة للوقود، وحلت في المرتبة رقم 48 على الصعيد العالمي.

وتصدرت القائمة مصر بواقع 802 ألف برميل وقود يوميا، ثم جنوب أفريقيا بمعدل 660 ألف برميل يوميا، ثم الجزائر بمعدل 316 ألف برميل يوميا. وجاء في آخر القائمة كينيا بـ93 ألف برميل يوميا، تسبقها تونس بـ98 ألف برميل يوميا من الوقود.

ولفت الموقع، المعني بمتابعة أهم الأسواق في القارة السمراء، أن ليبيا، إلى جانب نيجيريا والجزائر وأنغولا، من أهم اللاعبين في صناعة النفط في أفريقيا، مع شحن ملايين البراميل سنويا.

وتعد ليبيا من أكبر منتجي النفط في القارة الأفريقية. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نهاية نوفمبر الماضي، ارتفاع الإنتاج النفطي ليصل إلى مليون و240 ألف برميل يوميا. كما أعلنت ارتفاع إنتاج المكثفات بلغ نحو 54 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها.

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توجه أفريقي للطاقة المتجددة
ولا تزال عديد الدول الأفريقية تعتمد بشكل كبير على النفط لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، ما يجعله الخيار الأول في توليد الكهرباء والنقل وغيرها.

ومع ذلك، وإدراكًا لأهمية مستقبل الطاقة المستدامة، تعمل بعض الدول الأفريقية بنشاط على استراتيجيات تنويع مزيج الطاقة، مع التوجه للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل التأثير البيئي. وتعد كينيا وجنوب أفريقيا لاعبان نشيطان في هذا الصدد.

انتعاش أنشطة تهريب الوقود
وبالرغم من المساعي الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج النفطي، إلا أن تهريب الوقود من ليبيا لايزال من الأنشطة غير المشروعة الآخذة في الصعود، وزاد بوتيرة سريعة خلال العامين الماضيين، وذلك حسب تحقيق استقصائي أجرته منظمة «ذا سنتري»، الذي وجد أن التكلفة المالية الإجمالية لتهريب الوقود من ليبيا تبلغ 720 مليون دولار سنويًا.

وأظهر التحقيق انتعاش أنشطة تهريب الوقود بشكل خاص من شرق ليبيا، وأصبحت مدينة بنغازي مركزًا لأنشطة التهريب بشكل أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، مع استمرار انتعاش أنشطة تهريب الوقود في الغرب.

كما رصد تقرير فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا والمكلفة من مجلس الأمن الدولي، الصادر في سبتمبر الماضي، زيادة في وتيرة تهريب المنتجات النفطية من بنغازي، وحدد ثلاثة أساليب تستخدمها شبكات التهريب تعتمد على إخفاء تحركات الناقلات النفطية التي تحمل الخام وتنقله إلى الخارج.

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