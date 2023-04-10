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تشاد تسمح باستيراد الوقود من ليبيا لمدة شهرين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 10 أبريل 2023, 04:00 مساء
تشاد تسمح باستيراد الوقود من ليبيا لمدة شهرين
شاحنة وقود ليبية. (أرشيفية)
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أعلنت السلطات التشادية اليوم الإثنين الترخيص باستيراد الوقود من ليبيا ريثما تنتهي أعمال صيانة مصفاة النفط في حدود شهرين. 

ودعت إدارة الجمارك في تشاد، السلطات الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات كافة لتسهيل دخول خزانات الوقود في جميع أنحاء الإقليم ومنع بشكل صارم أي خروج للوقود وفق ما كشفت جريدة «الوحدة» التشادية. وجاء التوجيه الحكومي على خلفية الشروع في أعمال الصيانة في مصفاة «جرامايا» التي تمتلكها البلاد حيث جرى السماح باستيراد الوقود معفى من الرسوم والضرائب من ليبيا أو من أي دولة أخرى وهو تفويض ساري المفعول لمدة شهرين.

إجراء احترازي لمنع نقص الوقود
وجاء هذا الإجراء الاحترازي لمنع نقص الوقود في محطات الخدمة والذي يضطر، في الغالب، المواطنين إلى التزود بهذه المادة الحيوية من السوق السوداء. وتستخرج ليبيا كميات ضخمة من النفط من باطن الأرض لكنها تبقى بحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية لتلبية احتياجاتها المحلية.

- ضبط 5 شاحنات لتهريب الوقود إلى تشاد 
- وصول 377 حاوية بضائع و1181 سيارة وشاحنة إلى ميناء بنغازي

ويقدر دعم ليبيا للوقود بما يناهز 3.9 مليار دولار أي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أما سعر البنزين فيعد الأرخص في ليبيا من ضمن جميع دول أفريقيا بـ0.11% للتر الواحد.وكان فريق خبراء الأمم المتحدة وثق في تقرير له نشر مارس الماضي عمليات تهريب الوقود المدعم عبر الحدود الليبية إلى تشاد وتونس والنيجر، لا سيما على مستوى مواقع التنقيب عن الذهب عند الحدود، حيث إن معظم محطات الخدمة في جنوب ليبيا إما مغلقة أو لا تبيع الوقود حسب السعر الرسمي.

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