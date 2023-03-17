بينها إصلاح دعم المحروقات.. 3 توصيات من صندوق النقد لـ«المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي وذلك في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية وحضرها محافظ المصرف، الصديق الكبير، وممثلو الصندوق الدولي.

ويأتي الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، ضمن مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والتي تنص على إجراء مناقشات ثُنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

وأوصى صندوق النقد بضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات، كما حضّ على أهمية استمرار مشاورات المادة الرابعة بشكل سنوي.

- «المركزي» يبحث مع فريق صندوق النقد الخدمات المصرفية

- «المركزي» يبحث مع فريق صندوق النقد دعم جهود زيادة إنتاج النفط

- مشاورات مع فريق صندوق النقد بشأن تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية الليبية

- «المركزي» وبعثة «صندوق النقد» يبحثان إطلاق مشاورات متوقفة منذ العام 2013

صندوق النقد: مؤشرات الاقتصاد الكلي الليبي شهدت تحسناً خلال 2022

وقال المصرف المركزي في بيانه، إن الصندوق أشاد بالنجاح خلال السنوات الماضية في المحافظة على ثروات ليبيا، والاستدامة المالية، والاستقرار النقدي؛ رغم التحديات الجمّة التي واجهت البلاد منذ العام 2013، منوهًا بتطوير المصرف المركزي لإجراءات أنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال.

وحسب البيان، فقد أشار صندوق النقد إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت خلال العام 2022 تحسنًا، لافتًا إلى أن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن هذه المؤشرات.

وعبّر ممثلو الصندوق عن سعادتهم بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيرين إلى أن انقسام المصرف المركزي «عقّد الواقع النقدي».

جانب من مشاورات ليبية مع ممثلي صندوق النقد في تونس، 17 مارس 2023. (المصرف المركزي)

جانب من مشاورات ليبية مع ممثلي صندوق النقد في تونس، 17 مارس 2023. (المصرف المركزي)

جانب من مشاورات ليبية مع ممثلي صندوق النقد في تونس، 17 مارس 2023. (المصرف المركزي)