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إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 08:10 مساء
إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي
من حفل إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي، الأحد 7 يناير 2023. (وزارة الصحة)
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نظَّم المركز الوطني لتطوير النظام الصحي التابع لوزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، حفل إشهار «البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة» وإطلاق «منظومة الرقم الصحي»، بحضور عدد من المسؤولين.

وحضر الحفل الذي أقيم تحت إشراف وزارة الصحة وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقدَّم مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي عادل الديب عرضًا تقديميًا حول مشروع الرعاية الصحية الشاملة الذي بدأ بأول نموذج تطبيقي للتحول الرقمي داخل بلدية أبوسليم، موضحًا عمل منظومة الرقم الصحي التي تقدم نهجًا شاملًا للرعاية الصحية من خلال توفير جميع سبل الراحة للمريض مع تقديم أجود الخدمات وذلك بتطبيق برنامج التردد والإحالة.

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مشروع الرعاية الصحية الشاملة
وقالت وزارة الصحة إن مشروع الرعاية الصحية الشاملة بالمراكز الصحية «يركز على تشخيص الحالة وتقديم العلاج في عن طريق طبيب أسرة متخصص ومتابعة الحالات المرضية للأمراض المزمنة والنفسية وغيرها، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمة طبية علاجية غير متوفرة بمركز الخدمة والتواصل ومتابعة الحالة مع الجهة التي أُحيلت لها الحالة».

وأضافت الوزارة أن مشروع الرعاية الصحية الشاملة يهدف إلى الارتقاء بالنظام الصحي وتوفير منظومة صحية متطورة ومتكاملة، تعزِّز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الآمنة والشاملة بعدالة وجودة وكفاءة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع الرعاية الصحية الشاملة «يعد خيارًا استراتيچيًا لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للوصول إلى التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية وتطبيق الملف الصحي الإلكتروني، وصحة الأسرة، وتفعيل نظام الإحالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات، والتركيز بشكل أكبر على دعم برامج الرعاية الصحية الأولية التي توفر خدمات التطعيمات والصحة الإنجابية وتوفر الأدوية للأمراض المزمنة، والتوعية الصحية المجتمعية، والصحة المدرسية، والصحة النفسية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة».

من حفل إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي، الأحد 7 يناير 2023. (وزارة الصحة)
من حفل إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي، الأحد 7 يناير 2023. (وزارة الصحة)
من حفل إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي، الأحد 7 يناير 2023. (وزارة الصحة)
من حفل إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي، الأحد 7 يناير 2023. (وزارة الصحة)
من حفل إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي، الأحد 7 يناير 2023. (وزارة الصحة)
من حفل إشهار البرنامج الوطني للرعاية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي، الأحد 7 يناير 2023. (وزارة الصحة)
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