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وزارة الصحة تبحث إجراءات افتتاح عيادات لطب الجنين بالمستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 07:36 مساء
وزارة الصحة تبحث إجراءات افتتاح عيادات لطب الجنين بالمستشفيات
اجتماع المسماري مع أعضاء الجمعية الليبية لطب الجنين، الخميس 10 أغسطس 2023. (وزارة الصحة)
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التقى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، ظهر اليوم الخميس، عددًا من أعضاء الجمعية الليبية لطب الجنين، وذلك لبحث الإجراءات اللازمة لافتتاح عيادات لطب الجنين داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» افتتاح عيادات لطب الجنين يستهدف الكشف عن تشوهات الأجنة، وتشخيص الأمراض الوراثية في الأجنة، والتشوهات الخلقية أو الجسدية مثل الشفة الأرنبية، ومشاكل صمامات القلب، ومشاكل الجهاز العصبي، وصغر حجم الجمجمة، وتشوهات الهيكل العظمي أو التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغي مثل متلازمة داون.

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من جانب آخر، أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين المسماري، على أهمية دور الجمعيات العلمية في تطوير القطاع الصحي باعتبارها المرجع العلمي الأول الذي لا يساوم على النتائج العلمية والعملية، والذي يعمل دومًا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ضمن أطر المعايير والمقاييس المعتمدة عالميًا، بحسب الوزارة.

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