«الصحة» تشكل فرقا فنية لمتابعة الاشتراطات الصحية للمؤسسات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تشكيل فرق فنية لمتابعة الاشتراطات الصحية للمؤسسات الخاصة وتقييمها، بحسب بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة متابعة وتقييم أداء المؤسسات الصحية الخاصة، المشكلة بموجب قرار وزير الصحة رمضان أبوجناح، رقم (659) لسنة 2023، لاستعراض المهام المناطة بها وآلية تنفيذها، بما يتماشى مع القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973.

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ويترأس اللجنة مدير إدارة التفتيش والمتابعة، وتتضمن في عضويتها مديري إدارات الصيدلة، والخدمات الطبية، والخدمات الصحية بالمناطق، والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمناطق الصحية المتكاملة.

لجنة متابعة وتقييم أداء المؤسسات الصحية الخاصة تعقد اجتماعها الأول، الثلاثاء 23 مايو 2023 (وزارة الصحة)

لجنة متابعة وتقييم أداء المؤسسات الصحية الخاصة تعقد اجتماعها الأول، الثلاثاء 23 مايو 2023 (وزارة الصحة)

لجنة متابعة وتقييم أداء المؤسسات الصحية الخاصة تعقد اجتماعها الأول، الثلاثاء 23 مايو 2023 (وزارة الصحة)