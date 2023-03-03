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«الصحة»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية في مارس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 01:05 صباحا
«الصحة»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية في مارس
وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح يتابع الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الصحة)
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تابع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، الخميس، مع مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي عادل الذيب، استعدادات الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2023- 2028، وخطة القطاع الصحي المقترحة لعام 2023.

رفع كفاءة المستوى الأول
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية التي سيتم إطلاقها خلال شهر مارس، إلى رفع كفاءة المستوى الأول من الرعاية الصحية، باعتباره يمثل الأهمية القصوى للمنظومة الصحية، من خلال رفع كفاءة الخدمات الطبية بالعيادات المجمعة، والمراكز والوحدات الصحية، وتطبيق نظام طب الأسرة والإحالة.

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رقم صحي لكل مواطن
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل لتشمل كل المناطق الليبية، وسينتج عن تنفيذ الاستراتيجية اعتماد رقم صحي لكل مواطن، وسجل صحي إلكتروني، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

خطة قطاع الصحة لعام 2023
وقالت الوزارة، إن أبو جناح اطّلع على مراحل تنفيذ خطة القطاع لعام 2023، والتي ستنطلق لأول مرة بعد أكثر من 12 سنة، لم يتم خلالها إطلاق واعتماد وتنفيذ أي خطة وطنية لإصلاح القطاع الصحي، وتهدف خطة القطاع إلى إعادة هيكلة النظام الصحي في ليبيا بحيث يكون قطاع الصحة وحدة إدارية واحدة ومتكاملة، وتوزيع الخدمات بين المناطق الصحية الستة وفق الأولويات والتوزيع الجغرافي للسكان.

وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح يتابع الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح يتابع الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح يتابع الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح يتابع الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الصحة)
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