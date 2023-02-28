عبدالوكيل: لدينا معدات طبية تزيد على حاجة البلاد.. ومخصص الرعاية الصحية 4 ملايين دينار

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزارة الصحة لشؤون الستشفيات العامة سعد الدين عبد الوكيل في منتدى التنمية الثالث اليوم الثلاثاء، إن لدينا معدات طبية في المستشفيات والمراكز الصحية أكتر من حاجة البلاد، لكن ما نحتاجه هو برنامج صيانة لهذه المعدات.

وأشار عبد الوكيل إلى ارتفاع معدلات العناصر الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض في ليبيا، لكنه حذر من أنها مؤشرات خادعة، نظرا لتمركز هذه الموارد البشرية من العناصر الطبية في أربعة مدن فقط هي طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي.

إصلاح برنامج الرعاية الصحية

وتحدث عبد الوكيل أمام المشاركين في المنتدى تحت عنوان مؤشرات النظام الصحي الليبي وخطة التعافي لإدارة الأزمة، مشددا على ضرروة إصلاح برامج الرعاية الصحية وتوفير التمويل اللازم لها، الذي تدهور إلى نحو أربعة ملايين دينار في العام 2021، ولم يزد عن 70 مليون دينار في العام 2012.

واعتبر استمرار العلاج في الخارج استمرار لاستنزاف العملة الصعبة للبلاد، منبها إلى أهمية تطبيق التأمين الصحي، والاعتماد على الذات في تطوير الخدمات الصحية في البلاد، خصوصا الرعاية الصحية وبرامج العلاج المتخصصة، مشددا على ضرورة أن ترتبط المرتبات والحوافز بأداء العاملين وليس مجرد مهايا ثابتة.

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مؤشرات العناصر الطبية لكل 10 عشرة نسمة

وحول عدد القوى الطبية العاملة في قطاع الصحة، أظهرت جداول عرضها وكيل وزارة الصحة أمام المشاركين في المنتدى، أن عدد الأطباء الإخصائيين بلغ 4391 طبيبا والأطباء العامين 14988 طبيبا، وأطباء الأسنان 5791 طبيبا، فيما وصل عدد الصيادلة إلى 4067 صيدليا، وعناصر التمريض إلى 44510 ألفا و 510 ممرضين، بالإضافة إلى 29 ألفا و 375 من العناصر الطبية الفنية، و 1040 من القابلات، وآخرون بنحو 3840 من العاملين بالقطاع.

كما أظهرت بيانات عرضها عبد الوكيل في المنتدى أن معدلات العاملين بالصحة لكل عشرة آلاف مواطن بلغت 23 طبيبا و 9 أطباء أسنان، و7 صيادلة، و 69 ممرضا وممرضة.

مخصصات المستشفيات القروية والعلاج بالخارج

وحول المخصصات التي صرفت لقطاع الصحة في العام 2022، أظهرت الجداول أنها 4 مليارات 127 مليون دينار، لم يتعدى المخصص للرعاية الصحية عشرة ملايين دينار، فيما كان نصيب المستشفيات القروية 74.5 مليون دينار، يشار إلى أن النظام الصحي يمول بشكل كامل من الخزانة العامة، بنظام ميزانية الأبواب، وتحول الميزانيات مباشرة من وزارة المالية إلى الجهات المقدمة حسب المخصص في الترتيبات المالية.

كما تحال مخصصات العلاج بالخارج إلى السفارات على هيئة ودائع مالية بناء على توزيع من شؤون العلاج بالخارج، والذي أصبح جهاز مستقل لا يتبع وزارة الصحة، وفي العام 2019 وصل المخصص للعلاج بالخارج إلى 170 مليون دينار، هبط إلى 70 مليون دينار في العام 2020، ثم قفز إلى 350 مليون دينار في العام 2021.

يشار إلى أن منتدى التنمية الثالث عقد بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

عدد من الحضور في منتدى التنمية الثالث بطرابلس, 28 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

عدد من الحضور في منتدى التنمية الثالث بطرابلس, 28 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)