  • Alwasat News
Atwasat

عبدالوكيل: لدينا معدات طبية تزيد على حاجة البلاد.. ومخصص الرعاية الصحية 4 ملايين دينار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 03:55 مساء
عبدالوكيل: لدينا معدات طبية تزيد على حاجة البلاد.. ومخصص الرعاية الصحية 4 ملايين دينار
وكيل وزارة الصحة لشؤون الستشفيات العامة سعد الدين عبد الوكيل في منتدى التنمية الثالث بطرابلس
alwasat radio

قال وكيل وزارة الصحة لشؤون الستشفيات العامة سعد الدين عبد الوكيل في منتدى التنمية الثالث اليوم الثلاثاء، إن لدينا معدات طبية في المستشفيات والمراكز الصحية أكتر من حاجة البلاد، لكن ما نحتاجه هو برنامج صيانة لهذه المعدات.

وأشار عبد الوكيل إلى ارتفاع معدلات العناصر الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض في ليبيا، لكنه حذر من أنها مؤشرات خادعة، نظرا لتمركز هذه الموارد البشرية من العناصر الطبية في أربعة مدن فقط هي طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي.  

إصلاح برنامج الرعاية الصحية
وتحدث عبد الوكيل أمام المشاركين في المنتدى تحت عنوان مؤشرات النظام الصحي الليبي وخطة التعافي لإدارة الأزمة، مشددا على ضرروة إصلاح برامج الرعاية الصحية وتوفير التمويل اللازم لها، الذي تدهور إلى نحو أربعة ملايين دينار في العام 2021، ولم يزد عن 70 مليون دينار في العام 2012.

واعتبر استمرار العلاج في الخارج استمرار لاستنزاف العملة الصعبة للبلاد، منبها إلى أهمية تطبيق التأمين الصحي، والاعتماد على الذات في تطوير الخدمات الصحية في البلاد، خصوصا الرعاية الصحية وبرامج العلاج المتخصصة، مشددا على ضرورة أن ترتبط المرتبات والحوافز بأداء العاملين وليس مجرد مهايا ثابتة.

- الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد
- شاهد في «فلوسنا»... عثمان عبدالجليل: النظام الصحي في ليبيا على حافة الانهيار
- النيابة العامة تأمر بحبس وكيل وزارة الصحة في «الحكومة الموقتة» وموظفين بمستشفى قمينس احتياطيا

مؤشرات العناصر الطبية لكل 10 عشرة نسمة
وحول عدد القوى الطبية العاملة في قطاع الصحة، أظهرت جداول عرضها وكيل وزارة الصحة أمام المشاركين في المنتدى، أن عدد الأطباء الإخصائيين بلغ 4391 طبيبا والأطباء العامين 14988 طبيبا، وأطباء الأسنان 5791 طبيبا، فيما وصل عدد الصيادلة إلى 4067 صيدليا، وعناصر التمريض إلى 44510 ألفا و 510 ممرضين، بالإضافة إلى 29 ألفا و 375 من العناصر الطبية الفنية، و 1040 من القابلات، وآخرون بنحو 3840 من العاملين بالقطاع.

كما أظهرت بيانات عرضها عبد الوكيل في المنتدى أن معدلات العاملين بالصحة لكل عشرة آلاف مواطن بلغت  23 طبيبا و 9 أطباء أسنان، و7 صيادلة، و 69 ممرضا وممرضة.

مخصصات المستشفيات القروية والعلاج بالخارج
وحول المخصصات التي صرفت لقطاع الصحة في العام 2022، أظهرت الجداول أنها 4 مليارات 127 مليون دينار، لم يتعدى المخصص للرعاية الصحية عشرة ملايين دينار، فيما كان نصيب المستشفيات القروية 74.5 مليون دينار، يشار إلى أن النظام الصحي يمول بشكل كامل من الخزانة العامة، بنظام ميزانية الأبواب، وتحول الميزانيات مباشرة من وزارة المالية إلى الجهات المقدمة حسب المخصص في الترتيبات المالية.

كما تحال مخصصات العلاج بالخارج إلى السفارات على هيئة ودائع مالية بناء على توزيع من شؤون العلاج بالخارج، والذي أصبح جهاز مستقل لا يتبع وزارة الصحة، وفي العام 2019 وصل المخصص للعلاج بالخارج إلى 170 مليون دينار، هبط إلى 70 مليون دينار في العام 2020، ثم قفز إلى 350 مليون دينار في العام 2021.  

يشار إلى أن منتدى التنمية الثالث عقد بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

عدد من الحضور في منتدى التنمية الثالث بطرابلس, 28 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
عدد من الحضور في منتدى التنمية الثالث بطرابلس, 28 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
عدد من الحضور في منتدى التنمية الثالث بطرابلس, 28 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
عدد من الحضور في منتدى التنمية الثالث بطرابلس, 28 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت
النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت
ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة
ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة
وصول 19 محطة كهربائية جاهزة لميناء طرابلس
وصول 19 محطة كهربائية جاهزة لميناء طرابلس
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات ...
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات منهوبة
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية...
المنفي يدعم أي جهود أممية تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية
المنفي يدعم أي جهود أممية تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة ......
عبدالوكيل: لدينا معدات طبية تزيد على حاجة البلاد.. ومخصص الرعاية الصحية 4 ملايين دينار
عبدالوكيل: لدينا معدات طبية تزيد على حاجة البلاد.. ومخصص ......
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات منهوبة
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات ......
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات ......
المزيد