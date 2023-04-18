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أبوجناح يبحث التعاون مع البنك الدولي في برامج الرعاية الصحية الأولية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 12:07 صباحا
أبوجناح يبحث التعاون مع البنك الدولي في برامج الرعاية الصحية الأولية
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يجتمع في واشنطن مع ممثلين عن البنك الدولي، الأحد 17 أبريل 2023 (وزارة الصحة)
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ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع المسؤول عن قطاع الصحة بالبنك الدولي جان بابلو وعدد من الاستشاريين، عددًا من الملفات الصحية، وعلى رأسها تعزيز التعاون في برامج الرعاية الصحية الأولية.

التحديات الرئيسية للتمويل الصحي في ليبيا
وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر البنك في العاصمة الأميركية واشنطن، مناقشة التحديات الرئيسية للتمويل الصحي في ليبيا، إلى جانب الممارسات الأفضل في مجال الشراء الاستراتيجي، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

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تعزيز الأمن الغذائي في ليبيا
كما تناولت المناقشات آليات تطوير القطاع الصحي في ليبيا، وخطة عمل التمويل الصحي، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الأمن الغذائي في ليبيا.

مشروع التأمين الصحي الشامل
وعلى نحو متصل، ناقش المجتمعون دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف البلديات، إلى جانب التعاون في برامج الرعاية الأولية، وتنمية صحة الأسرة.

بدوره، ثمّن أبوجناح تعاون البنك الدولي مع وزارة الصحة الليبية، في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقل البيان عن مسؤول الصحة بالبنك الدولي تأكيده دعم البنك لليبيا، والإشادة بالدور الذي تلعبه وزارة الصحة لإيجاد حلول دائمة لتحسين القطاع الصحي.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يجتمع في واشنطن مع ممثلين عن البنك الدولي، الأحد 17 أبريل 2023 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يجتمع في واشنطن مع ممثلين عن البنك الدولي، الأحد 17 أبريل 2023 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يجتمع في واشنطن مع ممثلين عن البنك الدولي، الأحد 17 أبريل 2023 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يجتمع في واشنطن مع ممثلين عن البنك الدولي، الأحد 17 أبريل 2023 (وزارة الصحة)
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