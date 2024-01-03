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قوة أمنية توقف الاعتداء على أرض مواطنة قرب غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 09:18 صباحا
قوة أمنية توقف الاعتداء على أرض مواطنة قرب غوط الشعال
قوة أمنية تنفذ أمر النائب العام بوقف التعدي على أرض مواطنة في طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، تدخل قوة إنفاذ القانون لمنع الاعتداء على أرض مواطنة قرب جزيرة غوط الشعال.

وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» أن النائب العام أصدر أوامر لدوريات إدارة إنفاذ القانون بشأن قطعة أرض بمنطقة حي الكرامة «قرية البوعيشي» قرب جزيرة غوط الشعال بطرابلس مملوكة لإحدى المواطنات لوقف الاعتداء عليها.

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وأوضح البيان أن القوة أوقفت التعدي على الأرض، واتخذت الإجراءات القانونية كافة بخصوصها.

قوة أمنية تنفذ أمر النائب العام بوقف التعدي على أرض مواطنة في طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
قوة أمنية تنفذ أمر النائب العام بوقف التعدي على أرض مواطنة في طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
قوة أمنية تنفذ أمر النائب العام بوقف التعدي على أرض مواطنة في طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
قوة أمنية تنفذ أمر النائب العام بوقف التعدي على أرض مواطنة في طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
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