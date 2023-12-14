استرداد أرض مواطن من خارجين عن القانون في طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، إخلاء قطعة أرض مملوكة لمواطن استولى عليها بعض الخارجين عن القانون.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة قوة من «اللواء 444»، أخلت قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين بمنطقة الهضبة في طرابلس.

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وأوضحت أن الأرض، البالغة مساحتها هكتارين، استولى عليها في السابق بعض الخارجين عن القانون، وجرى إخلاؤها بناءً على أمر مكتب النائب العام.

قوة أمنية مشاركة في عملية استرداد الأرض، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من عملية استرداد الأرض، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من عملية استرداد الأرض، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

قوة أمنية مشاركة في عملية استرداد الأرض، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)