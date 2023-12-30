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4 آلاف دولار للفرد.. شبكات هجرة تتحول لمسار جديد من ليبيا إلى جزيرة غافدوس اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 30 ديسمبر 2023, 12:10 مساء
4 آلاف دولار للفرد.. شبكات هجرة تتحول لمسار جديد من ليبيا إلى جزيرة غافدوس اليونانية
قارب خشبي يقل مهاجرين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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تحدثت جريدة « كاثيميريني» اليونانية عن توجه شبكات تهريب المهاجرين من ليبيا ومصر إلى  أوروبا عبر استخدام مسارات جديدة للهجرة غير النظامية تبدأ من السواحل الليبية إلى جزيرة غافدوس، الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية.

وأشارت الجريدة إلى تسجيل أعداد غير مسبوقة من المهاجرين غير النظاميين وصلت إلى شواطئ جزيرة غافدوس خلال الأشهر القليلة الماضية، حسب ما نشرت أمس الجمعة.

ولم تشهد الجزيرة اليونانية وصول أي تدفقات للمهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الماضية، لكنها بدأت في تسجيل وصول قوارب هجرة غير نظامية منذ أكتوبر الماضي، مع تسجيل سبع حوادث شملت مهاجرين غير نظاميين انطلقوا من ليبيا ومصر.

وتتضمن تلك الحوادث مجموعات يصل أعداد كل منها إلى 30 شخصا، عبروا البحر المتوسط من شمال أفريقيا على متن قوارب خشبية أو مطاطية صغيرة.

4 آلاف دولار للوصول من غافدوس من ليبيا
وعلى سبيل المثال، جرى رصد أحد القوارب وعلى متنه 33 مهاجرًا يبحر جنوب جزيرة غافدوس في 12 نوفمبر الماضي، وجرى انتشال هؤلاء بواسطة ناقلة مارة، ثم نقلهم رجال الإنقاذ إلى صفاكيا، جنوب جزيرة كريت.

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وقد أبحر المهاجرون من ليبيا بعد دفع أربعة آلاف دولار للشخص الواحد. وفي ثلاث حالات على الأقل، جرى رصد مهاجرين قبالة غافدوس، وتحديداً شاطئ تريبيتي. وقالت عمدة المدينة،  ليليان ستيفاناكي، لجريدة «كاثيمريني» إنه لا توجد مرافق للإقامة الموقتة للمهاجرين.

وخلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، جرى تسجيل حادثتين أخريين في المنطقة البحرية جنوب غافدوس: الأولى على بُعد 17.5 ميل بحري، والثانية 26 ميلًا بحريًا جنوب الجزيرة، لقاربين يحملان على متنهما 38 و36 مهاجرا، على التوالي، من مصر والسودان وباكستان وسورية.

وفي فصل الخريف، اتبع المهاجرون أيضًا مسار الهجرة نفسه من ليبيا ومصر إلى ساحل جنوب جزيرة كريت، حيث لم يجر تسجيل أي تدفقات حتى وقت قريب.

ومن المتوقع أن يصل وزير الشحن اليوناني، كريستوس ستيليانيدس، ورئيس خفر السواحل، جيورجوس ألكسندراكيس، إلى أنقرة في منتصف يناير المقبل، لإجراء محادثات ثنائية حول مسألة إدارة الهجرة غير النظامية.
 

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