انتشال جثث مهاجرين انقلب قاربهم قرب ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الجمعة، انتشال جثث لم يحددها لمهاجرين غير شرعيين انقلب قاربهم قرب ساحل مدينة زوارة.

جاء ذلك بعدما تلقى مكتب إسعاف رأس اجدير بلاغًا من مديرية أمن زوارة يفيد بانقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قرب سواحل المدينة ووجود جثث ونازجين على شاطئ البحر، وفق بيان صادر عن الجهاز.

- حرس السواحل الليبي ينقذ 278 مهاجرًا غير شرعي

- من بين 700 ألف مهاجر.. اتفاقية إيطالية لجلب 1500 لاجئ من ليبيا خلال 3 سنوات

- تأمين الحدود والهجرة في مناقشات حماد ووفد النيجر

- رغم الإجراءات الأوروبية.. تصاعد وتيرة هجرة الأفارقة عبر البوابة الليبية

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال الجثث، وباشرت في إسعاف الناجين بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

سيارة إسعاف في شاطئ زوارة، 29 ديسمبر 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)