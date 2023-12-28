من بين 700 ألف مهاجر.. اتفاقية إيطالية لجلب 1500 لاجئ من ليبيا خلال 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

وقّعت إيطاليا اتفاقا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى لإجلاء 1500 لاجئ وشخص بحاجة إلى حماية دولية من ليبيا خلال ثلاث سنوات، وفق موقع «انفوميغرانتس».

وأعلنت ما يسمى بـ«جماعة سانت إيجيديو»، وهي إحدى الموقعين، أن الاتفاقية ستسمح بإجلاء 1500 لاجئ وشخص بحاجة إلى حماية دولية من ليبيا إلى إيطاليا في السنوات الثلاث المقبلة وفق ما نقلت وكالة «أنسامد» الإيطالية اليوم الخميس.

تفاصيل اتفاقية جلب اللاجئين إلى إيطاليا

وبحسب الموقع المتخصص في متابعة قضايا الهجرة يأتي هذا البروتوكول بعد بروتوكول آخر جرى توقيعه في العام 2021 يجدد التزام إيطاليا السابق في العام 2017 بالسماح بوصول 1400 شخص إلى البلاد باستخدام آليات الإخلاء أو الممرات الإنسانية.

وجرى تصميم المشروع لمساعدة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم بسبب الحرب والعنف والذين علقوا موقتًا في ليبيا. ويشمل هؤلاء الأطفال والنساء ضحايا الاتجار والأشخاص الذين نجوا من العنف والتعذيب بالإضافة إلى أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

كما ستقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع «سانت إيجيديو» وموقعين على الاتفاقية باختيار أولئك الذين سيستفيدون من البرنامج.

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وقال رئيس جماعة «سانت إيجيديو» ماركو إمباجلياتسو، إن التوقيع على البروتوكول الجديد «يمهد الطريق إلى الأمان لأولئك الذين يعانون من كابوس الانتهاكات والعنف في ليبيا، على الشاطئ الآخر للبحر الأبيض المتوسط».

وسيجري نقل نحو 600 من أصل 1500 شخص إلى مرافق تشكل جزءًا من نظام الاستضافة والتكامل التابع للمؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي تديره وزارة الداخلية الإيطالية.

أما الـ900 الآخرون فسيجري استضافتهم من قبل جمعيات تتبع نموذج الممرات الإنسانية، وسيوزعون في جميع أنحاء إيطاليا فيما سيجري رعاية 400 شخص من قبل مجتمع «سانت إيجيديو».

وأضاف إمباغلياتسو أن البروتوكول «يظهر أن بلدنا وقارتنا قادران على مواجهة وإدارة ظاهرة مثل الهجرة بفعالية، وفي الوقت نفسه، بالإنسانية اللازمة».

أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة منتصف العام الجاري أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا خلال العام 2023 تجاوز 700 ألف مهاجر موزعين على مناطق البلاد المختلفة ويمثلون جنسيات 44 دولة.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 53% من المهاجرين موجودون في غرب البلاد، بينما يوجد 34% منهم في الشرق، و13% فقط في الجنوب، مضيفة أن عدد المهاجرين مستمر بالزيادة.