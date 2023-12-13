«أطباء بلا حدود»: 61% من المهاجرين تعرضوا للتعذيب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن 61% من المهاجرين الذين تعنى بهم، تعرضوا للتعذيب في ليبيا، و20% منهم خضعوا للتعذيب الجنسي أيضًا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن الطبيبة النفسية كارميلا فيرغا، المنخرطة بمشروع المنظمة الخاص بدعم المهاجرين واللاجئين الناجين من أعمال العنف والتعذيب، إن «اللكمات، الركلات، الضرب بالهراوات، الجلد بالكابلات السميكة، الفلقة، الكيّ بالنار والتعذيب الجنسي هي أعمال العنف التي يكابدها الأشخاص الذين تساعدهم المنظمة».

- مسؤولة أوروبية: إلغاء قوانين مكافحة الهجرة بالنيجر يزيد تدفق المهاجرين إلى ليبيا

- «الهجرة الدولية» ترصد تداعيات التغير المناخي على أنماط المهاجرين إلى ليبيا

«أطباء بلا حدود»: مرافق الاحتجاز هي المكان الرئيسي لأعمال العنف

وأضافت أن «التعذيب يُرتكب بهدف تدمير هوية الفرد وهو يمارس على مستويات مختلفة، فالألم الجسدي يعيد إحياء الذكريات المؤلمة والعكس بالعكس»، موضحة «في الفترة من يناير 2021 إلى سبتمبر 2023، استقبل المشروع 194 شخصًا، جرى قبول 57 منهم في الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري».

وتابعت: «أفاد 61% من هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب في ليبيا، و37% في دولهم الأصلية، بينما الـ2% الباقية في دول العبور أثناء رحلة هجرتهم»، مبينةً أن «مرافق الاحتجاز هي المكان الرئيسي الذي تقع فيه أعمال العنف (58% من الحالات) ». علاوة على ذلك، فقد «أفاد 20% من المرضى أنهم تعرضوا للتعذيب الجنسي».