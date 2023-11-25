لقاء ليبي تونسي إيطالي في روما يبحث عن حلول عاجلة لأزمة المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة - بوابة الوسط

احتضنت العاصمة الإيطالية روما لقاءا ثلاثيا جمع وزراء داخلية إيطاليا وليبيا وتونس، وذلك لإيجاد حلول عاجل للهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين طوعيًا إلى بلدانهم.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إن الاجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية الإيطالية بحضور كل من وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيريه التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيانتدوزي وعدد من وفود وزارات الداخلية بالدول الثلاث المشاركة.

تأمين الحدود محل اهتمام

بدورها، أوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الاجتماع هدفه التأكيد على متانة العلاقات الليبية التونسية الايطالية والتعاون بين الدول الثلاث لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الاعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة ادماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الاوروبي.

وأضاف البيان أن إيطاليا ستحث الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشان، فيما دعا المجتمعون إلى إجاد اليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات حول الشبكات الاجرامية التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار فيهم.

الطرابلسي يطلب دعم الأجهزة الأمنية الليبية

بدوره، شدد الطرابلسي على ضرورة دعم الاجهزة المعنية وهي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود وادارة أمن السواحل من خلال توفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من اداء مهامها .



وأشارت الوزارة إلى عقد لقاء بين الطرابلسي ونظيره التونسي لمناقشة تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة، والتنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التواصل الامني بما يحقق مصالح البلدين.

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