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لقاء ليبي تونسي إيطالي في روما يبحث عن حلول عاجلة لأزمة المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 12:44 صباحا
لقاء ليبي تونسي إيطالي في روما يبحث عن حلول عاجلة لأزمة المهاجرين غير الشرعيين
جانب من الاجتماع الليبي التونسي الإيطالي في روما لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية، 24 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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احتضنت العاصمة الإيطالية روما لقاءا ثلاثيا جمع وزراء داخلية إيطاليا وليبيا وتونس، وذلك لإيجاد حلول عاجل للهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين طوعيًا إلى بلدانهم.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إن الاجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية الإيطالية بحضور كل من وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيريه التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيانتدوزي وعدد من وفود وزارات الداخلية بالدول الثلاث المشاركة.

تأمين الحدود محل اهتمام 
بدورها، أوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الاجتماع هدفه التأكيد على متانة العلاقات الليبية التونسية الايطالية والتعاون بين الدول الثلاث لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الاعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة ادماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الاوروبي.

وأضاف البيان أن إيطاليا ستحث الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشان، فيما دعا المجتمعون إلى إجاد اليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات حول الشبكات الاجرامية التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار فيهم.

الطرابلسي يطلب دعم الأجهزة الأمنية الليبية
بدوره، شدد الطرابلسي على ضرورة دعم الاجهزة المعنية وهي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود وادارة أمن السواحل من خلال توفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من اداء مهامها .


وأشارت الوزارة إلى عقد لقاء بين الطرابلسي ونظيره التونسي لمناقشة تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة، والتنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التواصل الامني بما يحقق مصالح البلدين.

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تأكيد على العودة الطوعية للمهاجرين
وبحث المجتمعون التنسيق القائم بين البلدان الثلاثة في موضوع الهجرة النظامية وغير النظامية، وإبراز مدى تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية بهدف إيجاد الحلول العملية والعاجلة في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية.

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا نحو 175 ألف مهاجر من النيجر (25% من إجمالي السكان المهاجرين)، ونحو 166 ألف من الجنسية المصرية (24 %)، بالإضافة إلى نحو 123 ألف و600 مهاجر من تشاد (18 %)، ونحو 30 ألفآخرين من نيجيريا (4%)، و14ألف و700 تقريبًا من غانا (2%)، و12 ألف و500 من مالي (أقل من 2%).

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