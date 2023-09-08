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اعترفت بأنها «مكان غير آمن».. «فرونتكس» تدافع عن إشراك ليبيا في إنقاذ المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 01:26 مساء
اعترفت بأنها «مكان غير آمن».. «فرونتكس» تدافع عن إشراك ليبيا في إنقاذ المهاجرين
إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال المدير التنفيذي لوكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس) هانز ليتينز إنه لإنقاذ الأرواح في البحر لا يجرى إبلاغ الجانب الليبي فقط بل جميع السفن، معترفا بأن «ليبيا ليست مكانا آمنا».

واستمعت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لمسؤول «فرونتكس»، مساء الخميس، الذي دافع عن أسباب إشراك السلطات الليبية في إنقاذ المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل بعرض البحر المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية.

واعترف ليتينز أن «ليبيا ليست مكانا آمنا في الوقت الراهن لكن السؤال حسبه هو ما العمل؟، وواصل بقوله: «تتطلب منا الاتفاقيات البحرية الدولية إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري، المسؤول عن تلك المنطقة المحددة من البحر، وهذا ما نفعله. لا يوجد سبب رسمي للشك في مسؤولية مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبي. ولذلك، فإن المنظمة البحرية الدولية لا تقصي بأي حال من الأحوال، فيما يتعلق بمسؤولية البحث والإنقاذ، وظيفة مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبي ووضعه».

هل يمكن عدم إشراك ليبيا في إنقاذ المهاجرين؟
ولفت المدير التنفيذي لـ«فرونتكس» إلى أن أحد الاحتمالات، وهو غير قانوني، كما جرت التوصية به خلال المناقشة، قد يكون عدم إبلاغ السلطات الليبية، كما تساؤل حول ما يمكن فعل مع الأشخاص المعرضين للخطر؟ وبالنسبة للأشخاص الذين هم على متن سفينة في محنة ومعرضين لخطر عدم إنقاذهم. وهذه معضلة.

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وقال: «لأننا نعلم، ومن الواضح أننا ندرك بالتأكيد، أن ليبيا ليست مكانا للوجود فيه وأنها ليست آمنة ولكن القرار هو ما إذا كان يجب المخاطرة بحياتهم أو إنقاذهم وربما هبوطهم في ليبيا وهو ليس مكانا للوجود فيه».

ولفت إلى أن «هذه معضلة عملية، لكن في الوقت الحالي الاتفاقات الرسمية واضحة وهذا ما نفعله الآن. ومن بين أمور أخرى، إذا رأينا سفينة في محنة فإننا لا نبلغ الليبيين فحسب، بل أيضا جميع السفن الأخرى المحيطة بها، بغض النظر عما إذا كانت سفينة تجارية أو سفينة عسكرية أو منظمة غير حكومية»، حسب «نوفا».

قفزة كبيرة في أعداد المهاجرين إلى أوروبا
وأظهرت بيانات «فرونتكس» قفزة بنسبة 115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، الذين انطلقوا من شمال أفريقيا، لا سيما من ليبيا وتونس. وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.

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