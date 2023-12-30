شركة «نفوسة» تعلن تحقيق نجاحات فنية في تطوير حقل شمال الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «نفوسة للعمليات النفطية» تحقيق إنجاز في تطوير حقل شمال الحمادة الواقع في حوض غدامس، وذلك بتقليل نسب إنتاج الغاز المرتفع بالبئر «2 D1-47» من 8 آلاف قدم مكعب لكل برميل من الزيت إلى 1100 قدم مكعبة تقريبًا.

وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن الفريق الفني بإدارة الحفر وصيانة الآبار بالشركة تمكن من تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعها الفريق الفني بإدارة هندسة المكامن للتخلص من مشكلة إنتاج الغاز المرتفع بالبئر، والذي وصل الى 8000 قدم مكعب لكل برميل من الزيت، وفقاً لنتائج الاختبارات الأولية للإنتاجية.

انخفاض نسب الغاز من 8 آلاف إلى 1100 قدم مكعبة لكل برميل

وبعد دراسة شاملة ومناقشات فنية دقيقة بين أعضاء الفريق الهندسي، جرى اتخاذ قرار عزل الطبقة المنتجة (SAND 1) بأكملها ومن تم إعادة تثقيب طبقة الزيت فقط، مما أدى إلى نتائج مميزة، بتحقيق انخفاض كبير في نسبة الغاز يصل إلى حوالي 1100 قدم مكعب من الغاز لكل برميل زيت.

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«نفوسة»: شركاء النجاح هم مؤسسة النفط وشركة الخليج العربي

وأكد البيان نجاح العملية المطلوبة كما تم التخطيط لها، فيما وجهت الشركة الشكر إلى «كل من ساهم في نجاح هذا العمل من إدارتي الحفر وهندسة المكامن، ولجنة إدارة المشغل لشجيعهم ومتابعتهم.

كما أشار إلى دور إدارة الحفر وصيانة الآبار بالمؤسسة الوطنية للنفط في الدعم المستمر، وكذلط شركة الخليج العربي وجميع الشركات الخدمية لدورهم في تنفيذ جميع الأعمال المطوبة.