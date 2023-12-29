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حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 02:45 مساء
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
دخان متصاعد جراء حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، 29 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
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نشب حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الجمعة، فيما لم يعلن حتى اللحظة عن وقوع ضحايا.

 وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان مقتضب فصل التيار عن المحطة المغذية للمبنى، لافتة إلى تواجد فرقها الفنية بموقع الحريق للتعامل مع أي طارئ.

وأفاد مصدر مطلع «بوابة الوسط» بأن النيابة العامة بدأت معاينة موقع الحريق وباشرت التحقيق في الواقعة.
 

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