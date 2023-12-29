وصول معدات كهربائية خاصة بـ3 محطات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مخازن الشركة العامة للكهرباء، أمس الخميس، أربع حاويات محملة بمعدات خاصة بثلاث محطات.

ووصلت الحاويات عبر ميناء طرابلس البحري محملة ببطاريات لمحطة الزويتينة ومضخات لمحطة شمال بنغازي وكذلك قطع غيار خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة، وفق بيان صادر عن الشركة.

- وصول قطع غيار أميركية وألمانية لمحطتي شمال بنغازي ومصراتة

- وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة

- «الكهرباء»: وصول قطع غيار ألمانية وأميركية لمحطتي «الزهراء» و«الزاوية»

وجرى توريد المعدات من شركات «الجيك» و«ميتا» و«سوينق» ضمن جهود شركة الكهرباء لتجديد وحدات الإنتاج وإطالة عمرها والمحافظة على استقراريتها.

وصول قطع غيار ومعدات إلى مخازن شركة الكهرباء، 29 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

وصول قطع غيار ومعدات إلى مخازن شركة الكهرباء، 29 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

وصول قطع غيار ومعدات إلى مخازن شركة الكهرباء، 29 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)