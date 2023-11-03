  • Alwasat News
Atwasat

وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 09:15 صباحا
وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة
محطة كهرباء الزويتينة، 2 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
alwasat radio

وصلت معدات وقطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة عبر مطار معيتيقة الدولي، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر الخميس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذه الشحنة الكهربائية خاصة بالوحدة الغازية الثالثة والتي ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة حسب الجدول الزمني المحدد لها، وذلك دون أن تذكر اسم الشركة الموردة.

وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الزويتينة وجنوب طرابلس
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود شركة الكهرباء للحفاظ على نمط عطاء الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي.

وفي يوليو الماضي، وصلت قطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة بواقع 17 طردا موردا من شركة «GE» الأميركية مكملة لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية.

من وصول قطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة، 2 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
من وصول قطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة، 2 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكنية و221 مؤسسة تعليمية في غزة
سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكنية و221 مؤسسة ...
العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا
العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا
«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا وأشلاء بشرية في درنة
«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا وأشلاء بشرية في درنة
جريدة «الوسط»: لعنة الانقسام تطال إعمار درنة
جريدة «الوسط»: لعنة الانقسام تطال إعمار درنة
وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة
وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
المزيد
أحداث غريان.. صراع النفوذ المسلح يرسِّخ «هشاشة الدولة»
أحداث غريان.. صراع النفوذ المسلح يرسِّخ «هشاشة الدولة»...
«الداخلية»: مباشرة انتشال مخلفات الذخائر في زليتن
«الداخلية»: مباشرة انتشال مخلفات الذخائر في زليتن...
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 3 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 3 نوفمبر 2023)...
وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة
وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة...
جريدة «الوسط»: لعنة الانقسام تطال إعمار درنة
جريدة «الوسط»: لعنة الانقسام تطال إعمار درنة...
المزيد