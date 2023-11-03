وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت معدات وقطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة عبر مطار معيتيقة الدولي، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر الخميس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذه الشحنة الكهربائية خاصة بالوحدة الغازية الثالثة والتي ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة حسب الجدول الزمني المحدد لها، وذلك دون أن تذكر اسم الشركة الموردة.

وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الزويتينة وجنوب طرابلس

«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود شركة الكهرباء للحفاظ على نمط عطاء الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي.

وفي يوليو الماضي، وصلت قطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة بواقع 17 طردا موردا من شركة «GE» الأميركية مكملة لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية.

من وصول قطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة، 2 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)