«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الأعمال تجرى بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة مع مختصين من شركة «ألجيك» وفق نظام الورديتين بهدف الإسراع باستكمال أعمال صيانة الوحدة وإعادتها إلى الشبكة قريبا.

وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس

صيانة الوحدة الغازية الخامسة في محطة الزويتينة

وأشار البيان إلى تجهيز غرفة الاحتراق داخل الوحدة وتركيب ريش التوربينة والكمبرسر؛ وذلك للمحافظة على نمط عطائها وزيادة قدرتها الإنتاجية.