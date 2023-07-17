وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الزويتينة وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطتي كهرباء الزويتينة وجنوب طرابلس، موردة من شركة «GE» الأميركية و«سيمنس» الألمانية، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مطار معيتيقة الدولي استقبل أربع شحنات موردة من الشركة الألمانية لصالح محطة جنوب طرابلس الغازية، مكملة لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السابعة.

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وأوضحت أن مخازن الشركة تسلمت قطع غيار موردة من شركة «GE» الأميركية خاصة بمحطة جنوب طرابلس ضمن عقد الصيانات طويلة الأجل، بالإضافة إلى وصول قطع غيار إلى محطة كهرباء الزويتينة بواقع 17 طردًا موردًا من الشركة الأميركية مكملة لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية.

وتابعت أن الشحنات تأتي في إطار الجهود المتواصلة من الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء محطات التوليد وزيادة أدائها الإنتاجي.

جانب من قطع الغيار الموردة (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من قطع الغيار الموردة (الشركة العامة للكهرباء)