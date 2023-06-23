وصول معدات وقطع غيار لـ5 محطات كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار خاصة بخمس محطات توليد، وذلك ضمن جهود تجديد وحدات التوليد، ورفع كفاءة إدائها الإنتاجي، دعما لشبكة الكهرباء، والحفاظ على استقرارها.

وقد وصلت أربع شحنات إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية عبر ميناء طرابلس البحري، أمس الخميس، موردة من شركة «GE» الأميركية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وتخص الشحنات الأربعة محطات: شمال بنغازي والزويتينة والخمس وغرب طرابلس. بينما وردت شركة «سيمنز» الألمانية أربعة طرود خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة.

من وصول قطع غيار ومعدات إلى مخازن شركة الكهرباء، 22 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول قطع غيار ومعدات إلى مخازن شركة الكهرباء، 22 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول قطع غيار ومعدات إلى مخازن شركة الكهرباء، 22 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)