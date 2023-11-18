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وصول قطع غيار أميركية وألمانية لمحطتي شمال بنغازي ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 07:32 مساء
وصول قطع غيار أميركية وألمانية لمحطتي شمال بنغازي ومصراتة
قطع غيار تصل محطتي شمال بنغازي ومصراتة، 18 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وصول معدات وقطع غيار إلى محطتي شمال بنغازي للدورة المزدوجة ومصراتة للدورة المزدوجة موردة من شركتين أجنبيتين.

ووصلت معدات وقطع غيار من شركة «GE» الأميركية إلى محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي بهدف استكمال أعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حاليًا، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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كما استقبلت محطة مصراتة للدورة المزدوجة قطع غيار ومعدات موردة من شركة «سيمنز» الألمانية.

وأشار البيان إلى أن هذه المعدات تأتي في إطار جهود مجلس إدارة شركة الكهرباء لتجديد وضعية وحدات الإنتاج للحفاظ على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي.

قطع غيار تصل محطتي شمال بنغازي ومصراتة، 18 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
قطع غيار تصل محطتي شمال بنغازي ومصراتة، 18 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
قطع غيار تصل محطتي شمال بنغازي ومصراتة، 18 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
قطع غيار تصل محطتي شمال بنغازي ومصراتة، 18 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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