تبون يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

وقدم تبون خلال برقيته أحر التهاني وأصدق الأمنيات لفخامة الرئيس والشعب الليبي، مستذكرا أمجاد وبطولات وتضحيات الشعب الليبي الشقيق وكفاحه من أجل الانعتاق من نير الاستعمار واسترجاع الحرية والاستقلال.

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وأعرب تبون عن أمله أن تتحقق تطلعات الشعب الليبي نحو بناء مؤسساته القوية في كنف المصالحة والأمن والاستقرار.