ارتفاع الإسترليني واليورو وهبوط الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، إلى 4.78 دينار من 4.87 دينار أمس الإثنين.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار مقابل 5.96 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.21 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصر ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، هبط متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار من 1.30 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 من 1.32 دينار، في حين زاد الدينار التونسي إلى 1.55 من 1.54 دينار.

وهبط سعر الليرة التركية إلى 0.16 من 0.17 دينار، واستقر سعر اليوان الصيني عند مستوى 0.66 دينار.



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