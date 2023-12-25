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منح جائزة الدولة التقديرية للصحافة للصحفي محمود البوسيفي

طرابلس - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 03:22 صباحا
منح جائزة الدولة التقديرية للصحافة للصحفي محمود البوسيفي
رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة (يسار) يمنح جائزة الدولة التقديرية للصحافة للعام 2023 إلى الصحفي محمود البوسيفي خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا، طرابلس 24 ديسمبر 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر، منصة حكومتنا)
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قررت لجنة تحكيم جائزة الدولة التقديرية للصحافة منح جائزة العام 2023 إلى الصحفي محمود البوسيفي.

جرت مراسم تسليم الجائزة في الاحتفال بالذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا، وأيام طرابلس الإعلامية التي نظمت بقاعة ريكسوس بطرابلس.

وسلم رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة الجائزة للبوسيفي بحضور عدد من الشخصيات السياسية، والاجتماعية والإعلامية الليبية.

مسيرة صحفية تمتد لأكثر من نصف قرن
بدأت مسيرة البوسيفي الصحفية في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي بوكالة الأنباء الليبية (مندوبا ومحررا)، قبل أن يتولى إدارتها منتصف تسعينيات القرن الماضي، وعمل مراسلا للوكالة في كل من مصر وسوريا والإمارات والكويت.

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كما شغل منصب مدير إدارة الأخبار بالتلفزيون الليبي، ثم مديرا لإدارة الإعلام الخارجي، ومديرا للمركز الثقافي الليبي بتركيا، ومستشارا إعلاميا بالسفارة الليبية في بيروت.

انتخب البوسيفي أمينا لرابطة الصحفيين الليبيين، فى الفترة من 1991م إلى 2006، والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب بين 1996 و2008. وشغل عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الأفريقيين (1996 – 2000)،  وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للصحفيين (1994 – 1997).

كما تولى منصب رئيس اتحاد الصحفيين المستقلين، ورئاسة تحرير مجلة «المؤتمر»، ثم رئاسة تحرير صحيفة «أويا»، وعين بعدها مديرا عاما للهيئة العامة للصحافة حتى العام 2011.
 

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