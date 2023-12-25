مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن طرابلس ملابسات قتل طفلتين تؤأم حديثتي الولادة في قسم الحضانة بمستشفى الخضراء، مشيرة إلى تورط امرأة في التخطيط لقتل الطفلتين وهما ابنتي زوجها.

وأوضحت المديرية في مقطع فيديو مصور نشرته مساء الأحد أن الواقعة ارتكبت في 14 يوليو الماضي، إذ أقدمت امرأة على التخطيط لقتل طفلتي زوجها من امرأة اخرى بالتعاون مع ابنة أخيها التي تعمل ممرضة في المستشفى.

واتفقت الاثنتان على وضع دواء خاطئ للتؤأم للتخلص منهما، وهو ما حدث بالفعل إذ فارقت الطفلتان الحياة في 23 يوليو وبعد نحو 9 أيام من وضع الدواء الخاطئ لهما.

المتهمة تمارس السحر ضد ابنتها.. والزوج يكشفها

وأضافت المديرية أن زوج المتهمة هو من قدم شكوى ضدها بعدما شك في ارتكابها جرائم سحر وزنا وقتل، فيما اعترفت المتهمة بأنها تقوم بالسحر منذ كان عمرها 14 عمرها حتى أنها مارسته ضد ابنتها، وهو ما قاد الزوج لاكتشاف أمر زوجته والشك فيها.

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وأضافت المتهمة أن زوجها تزوج من امرأة أخرى في العام 2018، وأنها عندما علمت بأن زوجته الثانية أنجبت طفلين قبل موعد ولادتهما، اتصلت بابنة أخيها الممرضة وطلبت تغيير الدواء لقتل الطفلتين اللتين توفيتا بنزيف دموي حاد وهبوط في الدورة الدموية، مشيرة إل أنها دفعت 500 دينار للممرضة لمساعدتها في الجريمة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين في الواقعة إلى مركز شرطة أبو سليم، فيما تتخذ باقي الإجراءات القانونية، مع العمل على ضبط باقي المطلوبين.