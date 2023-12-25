  • Alwasat News
Atwasat

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 01:58 صباحا
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شعار مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت مديرية أمن طرابلس ملابسات قتل طفلتين تؤأم حديثتي الولادة في قسم الحضانة بمستشفى الخضراء، مشيرة إلى تورط امرأة في التخطيط لقتل الطفلتين وهما ابنتي زوجها.

وأوضحت المديرية في مقطع فيديو مصور نشرته مساء الأحد أن الواقعة ارتكبت في 14 يوليو الماضي، إذ أقدمت امرأة على التخطيط لقتل طفلتي زوجها من امرأة اخرى بالتعاون مع ابنة أخيها التي تعمل ممرضة في المستشفى.

واتفقت الاثنتان على وضع دواء خاطئ للتؤأم للتخلص منهما، وهو ما حدث بالفعل إذ فارقت الطفلتان الحياة في 23 يوليو وبعد نحو 9 أيام من وضع الدواء الخاطئ لهما.

المتهمة تمارس السحر ضد ابنتها.. والزوج يكشفها
وأضافت المديرية أن زوج المتهمة هو من قدم شكوى ضدها بعدما شك في ارتكابها جرائم سحر وزنا وقتل، فيما اعترفت المتهمة بأنها تقوم بالسحر منذ كان عمرها 14 عمرها حتى أنها مارسته ضد ابنتها، وهو ما قاد الزوج لاكتشاف أمر زوجته والشك فيها.

- بعد 8 سنوات.. كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في زليتن
- المتهم بقتل حارس مقبرة في طرابلس يكشف تفاصيل الجريمة (فيديو)
- «أمن بنغازي»: ضبط عصابة خطيرة ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة منذ 2019

وأضافت المتهمة أن زوجها تزوج من امرأة أخرى في العام 2018، وأنها عندما علمت بأن زوجته الثانية أنجبت طفلين قبل موعد ولادتهما، اتصلت بابنة أخيها الممرضة وطلبت تغيير الدواء لقتل الطفلتين اللتين توفيتا بنزيف دموي حاد وهبوط في الدورة الدموية، مشيرة إل أنها دفعت 500 دينار للممرضة لمساعدتها في الجريمة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين في الواقعة إلى مركز شرطة أبو سليم، فيما تتخذ باقي الإجراءات القانونية، مع العمل على ضبط باقي المطلوبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 شهيدا

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 ...
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة...
معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم

معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: العبور نحو الانتخابات الناجحة يمر عبر الدستور
الدبيبة: العبور نحو الانتخابات الناجحة يمر عبر الدستور
المنفي: استقلال ليبيا يجسد انتصارًا وطنيًا حقيقيًا
المنفي: استقلال ليبيا يجسد انتصارًا وطنيًا حقيقيًا
استمرار أعمال إزالة المبانئ العشوائية بمنفذ رأس اجدير البري
استمرار أعمال إزالة المبانئ العشوائية بمنفذ رأس اجدير البري
مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء
مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية ...
قناة الوسط WTV تبث سلسلة «مئوية ليبيا» احتفالًا بعيد الاستقلال 72 (فيديو)
قناة الوسط WTV تبث سلسلة «مئوية ليبيا» احتفالًا بعيد الاستقلال 72...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها ......
تكريم ليبي لوائل الدحدوح بمنحه جائزة «السرايا الحمراء لصحافة السلام»
تكريم ليبي لوائل الدحدوح بمنحه جائزة «السرايا الحمراء لصحافة......
«اجتماعي ورفلة» يطالب بإطلاق السجناء وإلغاء البوابات داخل بني وليد وإخراج التشكيلات المسلحة
«اجتماعي ورفلة» يطالب بإطلاق السجناء وإلغاء البوابات داخل ......
قناة الوسط WTV تبث سلسلة «مئوية ليبيا» احتفالًا بعيد الاستقلال 72 (فيديو)
قناة الوسط WTV تبث سلسلة «مئوية ليبيا» احتفالًا بعيد ......
مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء
مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار ......
المزيد