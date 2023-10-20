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«أمن بنغازي»: ضبط عصابة خطيرة ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة منذ 2019

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 01:52 مساء
«أمن بنغازي»: ضبط عصابة خطيرة ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة منذ 2019
مضبوطات عثر عليها بحوزة أحد أفراد عصابة خطيرة في بنغازي، 19 أكتوبر 2023. (أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط عصابة «خطيرة» متمرسة في جرائم عدة منها القتل والخطف والسطو والسرقات، بدأت نشاطها منذ العام 2019.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي بالمُديرية مقدم خالد الرابحي إن فريق العمل بالقسم بذل جهدا كبيرا لضبط الجناة في ظل عدم توافر أي أدلة على هويتهم في بادئ الأمر، مشيراً إلى أنه بفضل الجاهزية التامة للفرق الميدانية بالقسم، جرى التوصل لأعضاء العصابة الستة وإيداعهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

العصابة تورطت في جرائم منذ سنوات
واحترفت العصابة السرقات والسطو المسلح، كما تورطت في قضايا قتل، كما أن المتهمين سبق أن حكم عليهم بالسجن في قضايا سابقة، وفق الرابحي.

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وأوقف الأمن المتهم الأول، مصري الجنسية، وبحوزته مخدر نوع «حشيش» ومواد تستخدم في تصنيع الخمور وأقراص مخدرة نوع «ترامادول»، ثم سقط باقي المتهمين تباعا، وأقروا بارتكابهم وقائع كثيرة من العام 2019، من بينها خطف سيدة وقتل شخص باكستاني داخل محل لبيع المجوهرات وسرقة محتويات المحل ومبالغ مالية وقتل سيدة سودانية ومحاولة إخفاء جثمانها وقتل شخص آخر سوداني.

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