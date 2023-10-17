استرجاع سيارة مواطن سرقها مجهول من أمام منزله في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحريات التابعون لمركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي، من استرجاع سيارة مواطن بعد ساعات من سرقتها على يد مجهول من أمام منزله الكائن بمنطقة حي السلام.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به مواطن ضد مجهول متهمًا إياه بسرقة سيارته نوع «هيونداي انترا» رصاصية اللون من أمام منزله بمنطقة حي السلام إلى مركز شرطة العروبة.

وأضافت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن رئيس مركز شرطة العروبة المقدم جادالله ماضي أصدر تعليماته على الفور لقوة من تحريات المركز بالبحث والتحري عن السيارة المسروقة داخل نطاق المركز وضبط الفاعلين.

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وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات تمكنوا خلال ساعات من رصد السيارة المطلوبة واللحاق بها واستيقافها وعلى متنها شخص «في حالة سكر وتعاطي المخدرات» جرى ضبطه والانتقال به إلى مركز شرطة العروبة.

وقالت المديرية إن المتهم يُدعى «م.ع.ح» من مواليد 1984، بحسب أوراقه الشخصية التي عُثِر عليها بحوزته، جرى إيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عودته إلى رشده تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

السيارة المسروقة بعد ضبطها من قبل أعضاء مركز شرطة العروبة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

السيارة المسروقة بعد ضبطها من قبل أعضاء مركز شرطة العروبة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)