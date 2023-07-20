  • Alwasat News
Atwasat

«مرور طرابلس» يضبط سيارة مسروقة من بنغازي منذ 2013

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 08:17 مساء
«مرور طرابلس» يضبط سيارة مسروقة من بنغازي منذ 2013
السيارة المسروقة التي أعيدت إلى صاحبها في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

تمكن أعضاء الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بمدينة طرابلس، من ضبط سيارة مسروقة من مدينة بنغازي منذ عام 2013، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بمدينة طرابلس تمكنوا من رصد السيارة وتحديد مكانها وضبطها بعد إرسال تعميم بشأنها من مركز شرطة قاريونس، مشيرة إلى أن السيارة سُرقت من مواطن بمنطقة قاريونس منذ العام 2013.

- «المرور» يضبط سيارة مسروقة منذ 12 سنة

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن انتقال أعضاء من مركز شرطة قاريونس إلى مدينة طرابلس لاستلام السيارة الرجوع بها إلى مدينة بنغازي وتسليمها إلى مالكها، وذلك في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية.

السيارة المسروقة التي أعيدت إلى صاحبها في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
السيارة المسروقة التي أعيدت إلى صاحبها في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية
العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا

العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا
المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة

المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة
تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق

تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق
غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو

غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار

تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك

مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك
واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود

واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي

إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف

بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف
مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي

مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي
بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر

بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر
معطف الشمال.. زمهرير الجنوب

معطف الشمال.. زمهرير الجنوب
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات

بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة ...
اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية
اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات ...
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول مركزالشرطة الزراعية القره بوللي
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول مركزالشرطة الزراعية القره بوللي
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة وتقييد حقها في السفر
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة ...
هجوم إلكتروني مستمر منذ ساعات على مركز بيانات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية
هجوم إلكتروني مستمر منذ ساعات على مركز بيانات شركة ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
«مرور طرابلس» يضبط سيارة مسروقة من بنغازي منذ 2013
«مرور طرابلس» يضبط سيارة مسروقة من بنغازي منذ 2013...
السفارة البريطانية تحتفل بإطلاق تقرير النضج السيبراني في ليبيا
السفارة البريطانية تحتفل بإطلاق تقرير النضج السيبراني في ......
مندوبو أسر النازحين من مرزق والمناطق الشرقية يتسلمون صكوك بدل الإيجار
مندوبو أسر النازحين من مرزق والمناطق الشرقية يتسلمون صكوك ......
هجوم إلكتروني مستمر منذ ساعات على مركز بيانات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية
هجوم إلكتروني مستمر منذ ساعات على مركز بيانات شركة ليبيا ......
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة وتقييد حقها في السفر
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد ......
المزيد