«مرور طرابلس» يضبط سيارة مسروقة من بنغازي منذ 2013

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بمدينة طرابلس، من ضبط سيارة مسروقة من مدينة بنغازي منذ عام 2013، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بمدينة طرابلس تمكنوا من رصد السيارة وتحديد مكانها وضبطها بعد إرسال تعميم بشأنها من مركز شرطة قاريونس، مشيرة إلى أن السيارة سُرقت من مواطن بمنطقة قاريونس منذ العام 2013.

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وأكدت مديرية أمن بنغازي أن انتقال أعضاء من مركز شرطة قاريونس إلى مدينة طرابلس لاستلام السيارة الرجوع بها إلى مدينة بنغازي وتسليمها إلى مالكها، وذلك في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية.

السيارة المسروقة التي أعيدت إلى صاحبها في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)