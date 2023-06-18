«المرور» يضبط سيارة مسروقة منذ 12 سنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط سيارة مسروقة منذ اثنتى عشر سنة، عن طريق استخدام تطبيق الإستعلام الأمني الموحد.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تمكن أعضاء مكتب الدوريات بإدارة شؤون المرور والتراخيص السبت، عن طريق استخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد، من ضبط ثلاث مركبات، إحداهما مسروقة منذ اثنتى عشر سنة، والثالثة مطلوبة في قضية حادث سير.

تسليم المركبات للجهات المختصة

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة، وجار العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية، ضبط متهمين لم تحدد عددهم، على ذمة واقعة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

- ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

وتلقى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي بلاغًا يفيد بسرقة أسلاك كهربائية على مسافة 17 عمودا كهربائيا بمنطقة بوعطني، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتوجهت دوريات فرع الإدارة إلى مكان البلاغ وبمراجعة إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة جرى تحديد السيارة المستخدمة في السرقة وضبطها ومن كان على متنها. وعثر داخل السيارة على المعدات المستخدمة في السرقة، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم