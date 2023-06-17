ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط متهمين لم تحدد عددهم، على ذمة واقعة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

وتلقى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي بلاغًا يفيد بسرقة أسلاك كهربائية على مسافة 17 عمودا كهربائيا بمنطقة بوعطني، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتوجهت دوريات فرع الإدارة إلى مكان البلاغ وبمراجعة إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة جرى تحديد السيارة المستخدمة في السرقة وضبطها ومن كان على متنها. وعثر داخل السيارة على المعدات المستخدمة في السرقة، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

سيارة مستخدمة في سرقة أسلاك كهربائية في بنغازي، 17 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)

أدوات مستخدمة في سرقة أسلاك كهربائية في بنغازي، 17 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)