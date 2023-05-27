إحباط سرقة 900 متر أسلاك كهربائية بين الزويتينة وأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إحباط محاولة سرقة أسلاك كهربائية على مسافة 900 متر بين ستة أعمدة كهربائية بين منطقتي الزويتينة وأجدابيا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الواحات هو من أبطل تلك المحاولة، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية إزاء الواقعة.

سرق أسلاك في سرت

وهذه ليست المرة الأولى التي تُسرق فيها الأسلاك الكهربائية، وهي ظاهرة تتكرر في مختلف المناطق. فالسبت الماضي، سرق مجهولون أسلاك خط كهرباء بمزرعة مواطن بمحلة العامرة في سرت.

- سرقة 550 متر أسلاك كهرباء في محلة العامرة بسرت

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وبلغ طول الأسلاك أكثر من 550 مترًا، وهي تخص خمسة أعمدة ضغط عال (سلك نحاس)، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عددٍ من المنازل.

جانب من ضبط الأسلاك الكهربائية المسروقة للخط بين الزويتينة وأجدابيا. (وزارة الداخلية)