سرقة 550 متر أسلاك كهرباء في محلة العامرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مصدر فني بدائرة كهرباء اهراوة أن مجهولين سرقوا أسلاك خط كهرباء بمزرعة مواطن بمحلة العامرة.

انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مسافة أسلاك الكهرباء التي سرقتها خارجون عن القانون تبلغ أكثر من 550 متر، موضحا أنها تخص خمسة أعمدة ضغط عالي (سلك نحاس).

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وتسببت هده الواقعة في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل. وتتواصل الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها مكونات شبكة الكهرباء العامة وخطوط الكهرباء الخاصة بمختلف مناطق البلاد.