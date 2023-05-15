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شاهد في «هنا ليبيا»: سرقة أسلاك الكهرباء تهدد بصيف مظلم بجردس العبيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 09:19 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: سرقة أسلاك الكهرباء تهدد بصيف مظلم بجردس العبيد
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 15 مايو 2023.
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي تهدد بصيف مظلم بمنطقة جردس العبيد (جنوب مدينة المرج).

واستمع البرنامج لشكاوى المواطنين اللذين تحدّثوا عن انقطاع التيار الكهربائي، جراء الظاهرة المنتشرة في أغلب المناطق الليبية، والتي تقول الشركة العامة للكهرباء إنها أحد أسباب أزمة انقطاع التيار، حيث تضبط السلطات الأمنية باستمرار متهمين بسرقة أسلاك التيار العالي وغيرها من مكونات الشبكة.

مراسم قرعة حجاج الجبل الأخضر
كما أشار البرنامج إلى مراسم قرعة حجاج بيت الله الحرام خلال عام 2023 وذلك بتنسيقات الجبل الأخضر. وسبق أن أوضحت الهيئة العامة لشؤون الحج أن العدد المتبقي من قرعة حج العام 2020 سيكونون بكاملهم ضمن حجاج هذا العام، في حين سيكون الحجاج المسجلون بقرعة الحج للعام 2021 أجريت لهم قرعة فيما بينهم وأخذ نسبة ما يقرب (35%) من إجمالي العدد، لتكملة العدد المحدد من السلطات السعودية لهذا الموسم.

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