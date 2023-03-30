ضبط تاجر مخدرات بحوزته سيارة مسروقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي شخصا يروج لمادة المخدرات «الحشيش» بحوزته سيارة مسروقة في منطقة المساكن.

تعود بداية الواقعة إلى اشتباه قوة من تحريات المركز في السيارة حيث جرى سؤال سائقها عن أوراقها، ليحاول الأخير الهرب، لكن القوة لاحقت السيارة وأوقفتها، وسيطرت على السائق، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

العثور على «الحشيش» داخل السيارة

وعثر أفراد التحريات لدى تفتيش المركبة احترازيا على قطعتين كبيرتي الحجم من مادة «الحشيش» المخدرة.

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واعترف المتهم في المركز بترويجه للمادة المخدرة، كما أفاد أنه اشترى السيارة من أخيه بمبلغ 3500 دينار ويعلم أنها مسروقة، واتخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.