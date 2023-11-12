المتهم بقتل حارس مقبرة في طرابلس يكشف تفاصيل الجريمة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد مقطع فيديو لاعترافات المتهم بقتل حارس مقبرة في منطقة الظهرا، وهي الواقعة التي تعود إلى 3 نوفمبر الجاري.

وقال المتهم إنه يعمل في تنظيف القبور للزوار بمقابل مالي، فيما اعترف خلال مقطع الفيديو بارتكابه الواقعة، مضيفًا أن حارس المقبرة اتصل به واتهمه بممارسة السحر والدجل والشعوذة.

وأكد أنه غضب من اتهامه بممارسة هذه الأعمال التي لم يقم بها على الإطلاق، مضيفًا أنه خطط لقتل الحارس واشترى سكينًا لارتكاب الجريمة، وذهب إليه في المقبرة الخالية من أي شهود عيان، وتحدث مع المجني عليه لكنه لم يرد .

إصابة في الأنف وعلاج في المستشفى يوقعان المتهم

وأضاف المتهم أنه ضرب المجني عليه الذي لم يستطع القيام برد فعل بعد طعنه بالسكين، موضحًا أنه (أي المتهم) ذهب بعد الواقعة إلى المستشفى باسم مستعار للعلاج من كسور ألمت بالأنف والفم والوجه أثناء خروجه من المقبرة.

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وأشار المتهم إلى أنه يحمل الجنسية المصرية، وأنه من مواليد العام 1962 ويقيم في طرابلس.

والتقطت كاميرات المراقبة في طرابلس صورًا للمتهم وهو يرتدي جلبابًا وتظهر عليه آثار دماء، وهو الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل قبل التحقيق فيه وضبط المتهم.