«الداخلية» توضح تفاصيل إطلاق النار في غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إن أصوات الرماية التي سُمعت في طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، هي نتيجة التعامل مع مجموعة مسلحة رفضت تسليم مقر شركة استثمارية بمنطقة السياحية غرب طرابلس.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن قوة مشتركة مشكلة من بعض مكونات الوزارة تعاملت مع مجموعة مسلحة رفضت إخلاء مقر شركة «حي النصر الاستثمارية» بمنطقة السياحية غرب طرابلس.

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وأوضحت أن القوة المسلحة قامت بالرماية عند وصول القوة الأمنية المشتركة لإخلاء الموقع بناء على تعليمات مكتب النائب العام، حيث جرى الرد وإخراج المجموعة المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية، مطمئنة المواطنين بأن الأوضاع عادية، وأنها «ستواصل فرض القانون وحفظ الأمن وحماية المؤسسات».