بعد 8 سنوات.. كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

كشف قسم البحث الجنائي ملابسات جريمة قتل وقعت في العام 2015، عندما عُثر على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الطريق العام بالقرب من مصنع أسمنت لبدة وعليها آثار تعذيب.

وتابع أعضاء قسم البحث الجنائي الواقعة بعد تسلم ملفها من المركز المختص بناء على تعليمات النيابة العامة، وبالاستمرار في عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات جرى ضبط أربعة متهمين، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

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واعترف المتهمون خلال التحقيقات بخطف المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية إزائهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.