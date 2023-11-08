ضبط الجاني في جريمة قتل طفلة قبل 7 سنوات في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة القرضة في سبها متهما بارتكاب جريمة قتل طفلة لا تتجاوز الثلاثة سنوات في العام 2016.

وتمكن أعضاء التحري بالمركز من الوصول إلى المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة رفقة آخر لسرقة قرطين ذهب في أذن الضحية، حسب بيان مديرية أمن سبها على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

جريمة شنيعة

وقال الجاني إنه كان تحت تأثير المخدرات، وارتكب جريمته الشنيعة بعدما خاف من أن تبلغ ضحيته أمها بهويته بعد سرقة القرطين.

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وأضاف أنه تخلص من جثمان الضحية عبر إلقائها في إحدى حظائر الأغنام ثم لاذ بالفرار.